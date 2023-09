"Somos mejores ex que pareja": Andrés Velasco y su romance con Sigrid Alegría

Durante décadas los actores Andrés Velasco y Sigrid Alegría han compartido elenco en diversas teleseries y en diversos canales de televisión. De hecho en la actualidad ambos integran la teleserie "Como la vida misma" de Mega.

Una situación atípica para muchas ex parejas que no tuvieron un buen término, pero el caso de Velasco y Alegría fue distinto.

En conversación con "45 minutos con", el actor recordó el fugaz pero importante romance que tuvo con Sigrid Alegría a fines de los 90 y de donde nació su hijo Alonso.

"En esta etapa (con Sigrid) somos mejores ex de lo que fuimos como pareja. Además, que como ex soy mucho más tranquilo. Por lo mismo, no me meto en la vida de nadie y me gusta que los demás estén bien. Soy muy considerado y respetuoso en ese sentido", relató Andrés Velasco.

Durante su relación nació Alonso, quien tenía apenas un año cuando la pareja se separó. "En aquel entonces, tenía la esperanza de que algún día, cuando él creciera, pudiera decidir vivir conmigo", dijo el intérprete.

Cuando su hijo creció "Sigrid me comentó: '¿Sabes qué? Creo que sería bueno para Alonso que viviera contigo' y sin dudarlo acepté, estaba preparado. Tenía un trabajo estable y vivía en una casa tranquila sin problemas".

"Fue un proceso delicado, ya que de alguna manera Alonso se estaba separando de su mamá, por lo que todo tenía que ser en paz y en buena onda. Finalmente vivimos juntos, lo apoyé y aprendí por primera vez a ser papá puertas adentro", agregó.