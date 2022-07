"Soy demisexual": La confesión de Sigrid Alegría que explicó "en buen chileno"

La actriz Sigrid Alegría realizó una particular confesión sobre su vida personal, mientras conversaba sobre el touch and go con Felipe Cárdenas, en el programa "Abro Hilo" del Canal Vive.

"Descubrí, hace poco, que soy demisexual. Tener una vida íntima solamente si hay emociones de por medio, un compromiso emocional", señaló la artista que quiso graficar el término de una manera más sencilla, "en buen chileno, es tener el poto pegado al corazón".

La actriz de 48 años aseguró que prefiere y le "enamora estar con alguien que tenga esa misma sensación, que tenga ese mismo compromiso que yo, porque si no, nos vamos a desencontrar y vamos a pelear".

Al ser consultada sobre la orientación sexual de su actual pareja, el actor y youtuber Francisco Germain, aseguró que también es demisexual: "Él dice que sí, yo le creo. Sí lo es".