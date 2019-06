Laura Prieto se atrevió a posar desnuda para la revista Viernes, donde contó sobre su paso por el reality "Resistiré". La uruguaya ya había demostrado en sus redes sociales no le teme a ser osada con sus fotos y dijo que ahora se siente "más madura, segura de mí misma, de lo que quiero y no me importa lo que piensen".

