Steven Spielberg rechazó que cadena de comida rápida hiciera hamburguesa en su nombre

A través de sus redes sociales, la compañía de comida rápida "Carl's Jr." señaló que iba a bautizar una de sus hamburguesas con el nombre de "SpielBurger", en homenaje al director Steven Spielberg.

Lo que no imaginaron fue la respuesta del hombre detrás de "Tiburón" y "E.T", quien le pidió a la cadena que desistiera de la idea.

"Cesen y desistan. No puedo hacerlo chicos, lo siento", dijo el director en un video que subió mediante la cuenta en Twitter de su productora Amblin Entertainment.

De todas formas alabó las hamburguesas del local, afirmando que son "bastante buenas".

Esto último fue resaltado por Carl´s Jr. quienes a pesar de no poder bautizar con el nombre del cineasta, sí tuvieron su visto bueno en cuanto al producto.

OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr “SPIELBURGERS” pic.twitter.com/BF8KF4VGc7

OMG Spielberg likes our Charbroiled Sliders! (He's not down with #SpielBurgers but we're fine with that) #Sliders #ReadyPlayerOne https://t.co/PYtiY7rT8U