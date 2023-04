Steven Tyler niega acusaciones de agresión sexual a menor de edad en el pasado

El vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, rechazó ser responsable de haber tenido una relación ilícita con una menor de edad hace medio siglo atrás tras haber sido demandado en diciembre.

La mujer que presentó la acusación, identificada como Julia Holcomb, denunció a Tyler de agresión sexual mientras mantenían una relación en los '70, cuando ella tenía 16 años.

El documento judicial detalló las memorias del propio Tyler, quien describió cómo los padres de la joven "firmaron un papel para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me la llevaba fuera del estado".

Ahora, el artista negó todas las acusaciones y acorde a su defensa, todas las demandas se encuentran fuera de plazo, y alega que la entonces menor de edad "dio su consentimiento".

Los representantes legales argumentaron que Tyler debería gozar de inmunidad al haber sido "cuidador y/o tutor" de la demandante. "No ha sufrido ningún daño o perjuicio como resultado de ninguna acción del demandado", alegó la parte del músico.

"Nunca hemos encontrado una defensa legal tan odiosa y potencialmente peligrosa como la que Tyler y sus abogados han lanzado esta semana: Su afirmación de que la tutela legal es consentimiento y permiso para el abuso sexual", respondieron los abogados de Holcomb.