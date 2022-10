Tamara Acosta y su depresión endógena: "Recuerdo haber ido manejando y tener ganas de soltar"

La actriz Tamara Acosta fue entrevistada por Martín Cárcamo en "De tú a tú", conversación donde se refirió a la depresión que sufre desde que es adolescente.

Contó que fue diagnosticada con depresión endógena cuando tenía 30 años, pero a los 14 ya sufría los primeros episodios depresivos que afectaban directamente su estado de ánimo.

"Se manifestaba con mucha tristeza, que también se mezcla con la adolescencia. Pero yo, ahora con la distancia, lo veo y va más allá de la adolescencia. Es una cosa que no era normal (...) Sentía que nada tenía sentido. Me sentía muy sola, me encerraba harto. Lloraba harto", dijo.

15 años después, la depresión llegó a generarle crisis de angustia y de pánico. Episodios que le impedían incluso levantarse de su cama. "Bañarse era como subir el Everest", contó.

"Tengo algunos periodos borrados, pero recuerdo haber ido manejando y haber pensado, tener las ganas de soltar y ya. Tuve la lucidez de decirme a mí misma: 'chuta, ojo"", agregó.

La actriz contó que no pensó en suicidarse, pero sí sintió "ganas de no estar. No pensé como que voy a hacer esto para no estar y suicidarme. Pero sí algo que me aliviara".

Finalmente la intérprete de Ana en "Los 80" decidió internarse en una clínica y estar otros días en la casa de sus padres con el objetivo de regular sus medicamentación.

"Sentí que me decían 'sabes, tú no estás loca. No eres complicada. No, tú tienes una enfermedad, y esta enfermedad se trata de esta manera'. Uno aprende a conocerse también, y uno sabe cuáles son los límites", finalizó.

OPCIONES DE APOYO