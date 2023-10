"Tan helado que estái…": Así luce "El Chuña" a más de 20 años de su primer video

Hace unos días un usuario de TikTok compartió un video de Benjamín Alfaro, más conocido como "El Chuña", un hombre de Los Vilos, Región de Coquimbo, que algunas personas postulan como el primer viral chileno.

El inicio de "El Chuña"

Fue en el 2001 cuando un grupo de jóvenes del canal regional "Estilo Vivo" grabó al "Chuña" cantando y realizando imitaciones que iban desde James Bond al "Chingao" de la teleserie "Amores de Mercado".

Más tarde, en 2003, otro video se volvió icónico por frases que pasaron a la historia como "tan helado que estái Juan", "ay, ay, ay", "Amaya For... me voy a la capilla", con el que cita el programa "Rojo Fama Contrafama", donde la actriz Amaya Forch era jueza.

Esos videos circularon por celulares, correos electrónicos y luego fueron subidos a la naciente plataforma Youtube, siendo parte de la primera ola de virales.

Veinte años después

Así, 20 años después el usuario @el_james compartió el registro de la actualidad del "Chuña" donde se le ve más canoso y encorvado. "Un saludo para el 'Negro', del famoso, tan helado que estái 'Negro'", dice el Chuña en una nueva aparición.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y comentaron felices: "Me emocioné caleta al ver que está vivo aún", "Me alegra mucho saber que está bien... Amaya For", "Bendiciones tío chuña".