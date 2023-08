Tatiana Merino detallará la transición de su hijo y su reacción al enterarse: "Se descubrió a sí mismo"

La vedette y actriz chilena Tatiana Merino será la próxima invitada del programa "Podemos hablar", en donde conversará sobre el cambio de género de su hijo Cameron.

"Fuimos al registro civil porque hizo su cambio de género. Va a tener su pasaporte y cédula como varón. Entonces, yo al principio tenía una hija lesbiana, pero era como que seguía mal, seguía con problemas", comentará a Jean-Philippe Cretton.

Merino añadió que para él, el cambio de nombre no fue suficiente. "Un día me dice 'yo no sé quién soy, mamá, yo no sé siquiera si soy lesbiana, hetero, nada. No sé en qué estoy acá'", relatará.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cameron Merino (@camsmerino)

¿Cómo reaccionó Tatiana Merino a la transición de su hijo Cameron?

"Después un día, conversando con él, me dijo 'mami, estoy en un momento en que necesito saber si me apoya, quiero empezar a tomar hormonas'", recordará la artista, quien actualmente reside en Australia.

Si bien Merino apoyó a su hijo en todo momento, confesó que inicialmente "era como el duelo de que se me estaba muriendo mi niñita y aparecía un varón" y que todavía le decía "Cami". Por este motivo, decidió buscar ayuda psicológica "porque para mí es todo un cambio".

"No entendía nada, me echaba la culpa a mí que, como no la cuidé, ella se volvió así", reaccionó, aunque a final de cuentas comprendió la situación.

"Yo veo que se descubrió a sí mismo, no está con depresión... antiguamente tenía esas depresiones que yo no sabía qué le pasaba. A él no le gustaba jugar con muñecas, al final terminaba yo jugando con las muñecas".