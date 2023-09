Taxista chocado por un ebrio Pablo Mackenna: "Estoy afectado psicológicamente"

Cerca de un mes y medio después, el taxista José Miguel Pino sigue afectado por el accidente de tránsito que protagonizó Pablo Mackenna en estado de ebriedad.

Pino, de 61 años, fue chocado la mañana del 19 de agosto por Mackenna, quien fue detenido con 1,27 gramos de alcohol por cada litro de sangre y puesto en libertad semanas después.

"Quedé inconsciente de inmediato. Desperté con la sirena de los bomberos cuando ya estaban tratando de sacarme del auto", dijo Pino a LUN, quien se mantiene "choqueado" por el accidente.

El conductor del taxi afirmó que aún siente "dolor en la parte torácica y no puedo levantar peso ni hacer esfuerzo físico" y que "aunque los exámenes me han dicho que estoy bien, no me siento así".

"Yo estoy afectado psicológicamente. He llegado al punto de llorar por todo esto", expresó Pino, y afirmó que "al ir a la clínica a tramitar mi licencia iba aterrado, agarrando la manilla del auto. Lo único que quería era llegar pronto y no tener otro accidente".