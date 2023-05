Taylor Swift y su nuevo romance: aseguran que la cantante está saliendo con vocalista de The 1975

A casi un mes de conocerse el fin de su relación con el actor Joe Alwyn, Taylor Swift ya tendría un nuevo amor: Matty Healy, líder y voz de la banda The 1975.

Según reporta The Sun, la intérprete de "Blank Space" y el músico británico están listos para hacer pública su relación este fin de semana, después de salir por un par de meses.

"Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy pronto, pero están bien. Salieron por primera vez, brevemente, hace casi diez años, pero en ese momento no funcionó", afirmó una fuente al medio.

El cercano mencionó también que la doce veces ganadora del Grammy y Alwyn, conocido por su papel en "The Favourite", que llevaban seis años juntos, se separaron en febrero, por lo que no habría ningún cruce con su romance con el autor de "The Sound".

"Como dos mega estrellas internacionales, entienden las presiones de sus trabajos y son un gran apoyo para sus respectivas carreras", añadió la fuente, asegurando que "están tremendamente orgullosos y entusiasmados con esta relación y, a diferencia de la última de Taylor, que mantuvo en privado, ella quiere 'poseer' este romance y no ocultarlo".

Si bien ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto, Swift hizo una sorpresiva aparición en un show de The 1975 a inicios de este año.

En tanto Healy, que según la fuente acompañará a la cantautora durante sus conciertos en Nashville, ha hecho "supuestas" alusiones a la relación en las últimas semanas durante su gira.