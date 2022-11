"Te hicimos con mucho amor": Anuel AA y Yailín confirman que serán padres de una niña

El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció que se convertirá en padre junto a la artista dominicana Yailín "La más viral".

"Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo @yailinlamasviralreal", escribió el músico urbano en su cuenta de Instagram

Luego, la pareja reveló que tendrían una niña con el video de una tierna revelación de sexo.

"Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel", reflexionó la mujer.

Revisa los videos:

