"Te lastimé": Bella Thorne se disculpa tras irrumpir en sitio de contenido para adultos

La actriz y modelo Bella Thorne emitió una larga disculpa después de que los usuarios y generadores de contenido del sitio web para adultos OnlyFans la criticaran duramente por lograr dinero rápidamente y provocar cambios en las reglas.

Thorne logró más de un millón de dólares en las primeras 24 horas después de unirse a la plataforma, que es conocida principalmente por su contenido de entretenimiento para adultos, y en la que prometió imágenes exclusivas para los suscriptores.

La ex estrella Disney fue criticada por trabajadoras sexuales del sitio por supuestamente afectar severamente sus ingresos debido a que OnlyFans cambió sus condicione. Por ejemplo, ahora los y las trabajadoras sexuales pueden alcanzar 50 dólares como máximo por un contenido y ha extendido el período de espera antes de que se les permita retirar sus ganancias, de siete a 30 días.

Por ello, Thorne realizó una serie de publicaciones en las que se disculpó con los creadores de contenido sexual en el sitio.

"Eliminar el estigma detrás del sexo, el trabajo sexual y la negatividad que rodea a la palabra SEXO en sí misma al darle una cara convencional, eso es lo que estaba tratando de hacer, ayudar a traer más caras al sitio para generar más ingresos para los creadores de contenido. en el sitio", comenzó Thorne en Twitter.

"Quería llamar la atención sobre el sitio, cuanta más gente en el sitio, más posibilidades hay de normalizar los estigmas. Y al intentar hacer esto, te lastimé", agregó.

"Soy un rostro convencional y cuando tienes voz, una plataforma, tratas de usarte para ayudar a otros y abogar por algo más grande que tú. Nuevamente en este proceso te lastimé y lo siento mucho", expresó la actriz.

PT1 Remove the stigma behind sex, sex work, and the negativity that surrounds the word SEX itself by bringing a mainstream face to it that’s what I was trying to do, to help bring more faces to the site to create more revenue for content creators on the site. — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) August 29, 2020

I wanted to bring attention to the site, the more people on the site the more likely of a chance to normalize the stigmas, And in trying to do this I hurt you. I have risked my career a few times to remove the stigma behind sex work, porn, and the natural hatred people spew... — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) August 29, 2020

behind anything sex related. I wrote and directed a porn against the high brows of my peers and managers because I WANTED to help with the stigma behind sex. — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) August 29, 2020