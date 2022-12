"¡Te voy a hacer m...!": Anita Alvarado amenazó con revelar secretos sobre Daniela Aránguiz

Anita Alvarado y Daniela Aránguiz han dado que hablar en redes sociales debido a su último encontrón, donde Alvarado mandó a la ex esposa de Jorge Valdivia a "tener dignidad".

"Me da risa una prostituta hablando de ser digna", dijo en su cuenta de Instagram y agregó que "La Geisha" enseñó a su hija "a no tener valor, de meterse con hombres casados y con familias".

La respuesta de Alvarado no tardó en aparecer, de la mano de una amenaza de revelar información sobre su familia.

"Me sacaste a mi hija en cara, la publicaste ahí... Ahora, vas a sufrir y te prometo vas a llorar, porque vas a saber la verdad de quién era tu marido, o de quién es. Y van a saber la verdad de quién eres tú también y qué me ofreció tu suegro para que yo me quedara calladita", dijo en Instagram.

"¡Te voy a hacer mierda! Nunca jamás... supera a mi hija, entiende, supérala. No es weá de plata, eso queda para ti", agregó.

Alvarado anunció además que a las 19 horas de este domingo dará una respuesta a Aranguiz en un live de Instagram. "Pero con respeto", dijo.