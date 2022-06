El rapero estadounidese Lil Nas no tuvo pelos en la lengua al criticar a los "Black Entertainment Awards" a través de redes sociales y en su nueva canción "Late to da Party", en la que coreó múltiples veces "Fuck BET", "a la mierda los BET".

Quien recibió el galardón por parte de la misma organización en 2020 en la categoría "Artista revelación" por su tema "Old Town Road" aclaró que el motivo de su crítica no tiene que ver específicamente con el no haber sido nominados los dos años siguientes.

En vez de eso, el aclamado cantante argumentó que no entiende por qué los Grammy sí han reconocido su trabajo continuamente en contraposición al show que supuestamente, suele premiar a la comunidad negra por su aporte a diversas áreas, tanto artísticas como deportivas.

"¿Cómo es posible que me reconozcan en la gala de premios más aclamada del mundo y luego no me den ni una sola nominación de los míos? ¿No es una locura? ¿Realmente estoy alucinando?", se cuestionó en escritos de Twitter que posteriormente eliminó.

