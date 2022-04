"Tengo miedo": Naya Fácil confesó su adicción al "tusi"

La influencer Naya Fácil dio a conocer a través de las historias de su cuenta de Instagram que sufre una adicción al "tusi", popularmente conocida como la cocaína rosada.

"No sé si sea lo apropiado para comentárselos, pero si no hablo de esto no voy a hablar nunca... Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tusi, y le hago hace más o menos dos años ya", admitió la joven.

Posteriormente recordó la época cuando se hizo más conocida, puesto que en ese entonces tenía más tendencia al consumir alcohol. Sin embargo, la influencer reconoció que actualmente sus excesos se vinculan más a la droga mencionada.

La joven prosiguió comentando que "yo no compro, a mi me regalan. Al lado donde llego, me regalan. Las primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tusi no se vacila". Además, aseguró que el 90% de su círculo cercano consume esta droga.

Naya Fácil admitió a sus seguidores sentirse preocupada, ya que la situación ha afectado su vida cotidiana: "ya no asisto a los compromisos de mis cosas... estoy dejando mi vida de lado, incluso las redes. Si no me salgo yo misma de esta hueá, no sé dónde puedo parar. Tengo miedo. Se está volviendo una hueá cuática".

La influencer finalizó con una pequeña reflexión: "Voy a darle un giro a mi vida a costa de lo que sea, pero quiero estar bien. Dios me ayudará y me acercaré a él".