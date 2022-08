Testigo clave de juicio contra R. Kelly detalla los abusos sexuales cometidos cuando era menor de edad

Este jueves durante el juicio del cantante estadounidense sentenciado a 30 años de prisión, R. Kelly, una mujer declaró que presuntamente, la violó más de un centenar de veces antes de cumplir los 18 años.

La catalogada testigo "fundamental" del bullado caso por cargos de tráfico sexual y extorsión, subió al estrado y relató al juez que el hombre que admiraba abusó de su confianza para efectuar sus cometidos criminales.

Bajo el pseudónimo de "Jane", agregó que ella tenía apenas 13 años en 1990 cuando pidió al intérprete de "I believe I can fly" que fuera su padrino, al considerarlo como una "inspiración y un mentor", según recogió The Hollywood Reporter sobre la jornada.

Desde entonces y a las pocas semanas, R. Kelly se le insinuaba sexualmente mediante llamadas, abusos que fueron escalando a tocaciones y finalmente terminaron en penetración, un año después.

"Él me decía qué hacer", replicó a un fiscal, quien posteriormente le preguntó cuántas veces ocurrió esto antes de cumplir la mayoría de edad: "Innumerables veces, cientos", dijo en voz baja.

El relato de Jane coincide con los argumentos fiscales utilizados para encarcelar al músico acusado de delitos federales de extorsión, tráfico sexual y producción de material pornográfico infantil, quien creó una "red de personas a su disposición para atacar a niñas, niños y mujeres jóvenes para su propia gratificación sexual".