"¿Todavía tengo lengua?": Pedro Pascal puso a prueba su tolerancia al picante en entrevista

Este jueves, el canal de YouTube First We Feast estrenó un nuevo capítulo de "Hot Ones" con Pedro Pascal, donde pusieron a prueba la tolerancia a las alitas picantes del actor.

"Estoy contento por la oportunidad de que finalmente me estén tomando en serio", confesó el chileno al iniciar la conversación con Sean Evans, admitiendo haber sido "muy bueno" con la comida picante en su juventud y que "averiguará" si sigue siendo así.

La entrevista inició con "The Last of Us" y su papel de "Joel", refiriéndose al duro exterior del personaje: "Hay una cosa divertida sobre las típicas restricciones de arquetipos masculinos, como 'no muestres tus sentimientos, la gente creerá que eres débil, sobrevivir es clave, no dejes entrar a nadie'", pero luego descubre que sin esa conexión humana "no puede vivir".

"Él es un compañero muy bueno y es muy loco, porque tuve que despedirme de él en la segunda temporada y estás ahí, tratando con una marioneta y esta marioneta te está haciendo llorar y estás como '¡Maldición! te estás robando la escena. Es la primera vez que estoy sin el casco, déjame tener mi momento hermano'", contó sobre trabajar con los muñecos de "Grogu" en "The Mandalorian".

Sin embargo, el momento más divertido de la entrevista se dio cuando el actor hablaba sobre Nicolas Cage, tras probar una salsa muy picante, quedándose sin habla y sudando frío.

"¿Alguien podría venir aquí y dejarme morderlo? (...) ¿todavía tengo lengua", dijo Pascal tras hacer gárgaras con leche.

