José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy mostró a través de su cuenta de Instagram los resultados de una intervención facial que se realizó. El ex chico reality se hizo una rinomodelación con hilos, procedimiento con anestesia local que es capaz de respingar la nariz con un hilo tensor con espículas que se anclan a las estructuras nasales con una duración de 8 a 12 meses. "Cómo me veo? cuando dicen: que la gente que se arregla es inseguro... yo miro y pienso que bien me queda la inseguridad", escribió a través de sus redes sociales. "Todo un muñeco ken", agregó en los comentarios.

