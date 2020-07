Tom Hanks y el coronavirus: "Fui el canario de la mina en este proceso"

Cuando se inició la pandemia del coronavirus, Tom Hanks hizo noticia por ser la primera celebridad contagiada de Covid 19. El actor y su esposa Rita Wilson llenaron portadas y portales de todo el mundo con la noticia de su enfermedad contraída en Australia, país donde se encontraba filmando una película sobre la vida de Elvis Presley.

Pero el virus no sólo afectó la salud del actor y su familia, también sus proyectos laborales. Además de la suspensión de la filmación de la película de Baz Luhrman en Oceanía, Hank enfrentó problemas con el estreno de Greyhound, film escrito y protagonizado por el actor. La película suspendió su estreno en cines y se informó que a cambio llegaría directamente a los hogares a través del servicio de streaming de Apple.

"Greyhound se iba a estrenar en Estados Unidos el 8 de junio, una semana después de Wonder Woman y una antes de Top Gun 2. Desde una perspectiva financiera, el hecho de que dure solo 88 minutos hubiera permitido más funciones y eso habría compensado el gasto adicional de copias y de publicidad. Lo curioso es que cuando hicimos la película no pensamos que tuviera ninguna conexión con el momento actual. Pero en mayo, cuando la Covid-19 comenzó a convertirse en pandemia, vi un paralelo directo", señaló Hank a La Vanguardia sobre la cinta donde encarna a un capitán de la marina estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que se enfrenta a un gran peligro.

El reconocido actor de Hollywood reconoce que a pesar de todo lo que ha vivido personal y laboralmente durante la pandemia es un afortunado.

"Todo el mundo está sufriendo mucho más que yo. La realidad es que lo que está pasando nos iguala a todos, porque nadie está a salvo. Por eso me despierto cada día sabiendo que soy un gran afortunado por tener un nivel de seguridad que mucha otra gente no tiene. Pero por el otro lado, yo fui el canario de la mina en este proceso, en el inicio de pandemia. Sé que todavía estamos metidos hasta las rodillas en esto, y hago lo que puedo para ayudar. No solo participo a nivel comunitario sino también de forma individual: he hecho algunos cheques para bancos de alimentos porque esa es también mi responsabilidad", agregó.