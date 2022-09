Tom Morello manifiesta su apoyo al Apruebo: Envió "apoyo y solidaridad" de cara al plebiscito

El guitarrista y líder del grupo Rage Against the Machine, Tom Morello, publicó un mensaje previo al plebiscito de salida y mostró su opinión sobre la nueva propuesta de Carta Magna para Chile.

Mediante un escrito publicado en su cuenta de Twitter, el músico manifestó su "apoyo y solidaridad a todos los fanáticos y amigos de Chile a punto de crear una Constitución más justa y democrática", revelando su simpatía por la opción que acoge el borrador.

Junto al comentario, el co-autor de "Killing in the name" adjuntó una foto de una bandera chilena agujereada que data del estallido social, al lado del siguiente texto: "La Constitución de Chile avanza de Pinochet".

Morello ha mantenido ojo a los procesos sociales y democráticos del país durante la última década y anteriormente, destacó el triunfo del Presidente Gabriel Boric.

Support and solidarity to all the fans & friends in Chile on the brink of creating a more just and democratic constitution. pic.twitter.com/E6W3kYTpNE