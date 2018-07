Tomás Cox y las denunciantes de Nicolás López: "Pobres pájaras"

José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la confianza, respondió a los dichos del productor de eventos Tomás Cox, quien trató de "pobres pájaras" a las denunciantes de Nicolás López.

En su cuenta de Twitter, Murillo, que asesora a las actrices, afirmó: "Un señor Cox llama 'pobres pájaras' a víctimas de abuso y acoso. Pobres pájaras que han atrevido a levantar la voz y que están cambiando el mundo, a pesar de dinosaurios machistas como este señor. Repudio este tipo de lenguaje que daña e insulta".

En su programa de radio "Mundo Real", de radio El Conquistador, el emblemático animador de "Cara a cara" en La Red cuestionó que las víctimas se hayan demorado en denunciar al cineasta.

"¿Hay alguna demanda de las chiquillas o son puras exclamaciones y berrinches tardíos? (...) No lo estaba diciendo de un punto de vista peyorativo, lo que quiero decir es por qué el año 2013, 14, 15, no lo dijeron al día siguiente a las 9 de la mañana", dijo Cox.

"Lo entiendo, pero si una chiquilla fue hostigada hace 6 años y no trabajó más con López, ¿por qué al día siguiente no lo denunció? No estoy enjuiciando a la chiquilla, estoy preguntándome algo. ¿Es miedo, temor, dejación, inmadurez? No sé", le contestó el productor.

Pese que a que las acusaciones se está investigando en la fiscalía oriente, Cox aseguró que ninguna de las mujeres va a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Sus desafortunadas frases lo llevaron a ser trending topic.

"Te lo doy firmado. Uno no es nadie para recetar nada (...) pero igual quiero decir que por favor denuncien, aunque tengan miedo, díganlo al tiro. No esperen un año, dos años como estas chiquillas, estas pobres pájaras", cerró el comunicador.

La respuesta de Murillo: