Tomás Vodanovic reveló la medida que tomó por revuelo de sus fotos sin polera

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), estuvo en el programa de humor "El Antídoto" con Fabrizio Copano, con quien bromeó sobre su fama viral por su trabajado físico y admiradas "calugas".

A raíz de una actividad en la que lució en traje de baño y sin polera a fines de 2023, el jefe comunal recibió miles de mensajes.

"La foto de la piscina desencadenó una ola de comentarios que después se repiten en cualquier tipo de actividad", dijo Vodanovic.

Tras ello vino una drástica medida.El humorista le preguntó directamente si su equipo ya no le permite tomarse fotos sin polera y el alcalde lo confirmó: "Está prohibido".

La rutina de ejercicios de Tomás Vodanovic para mantener sus "calugas"

Vodanovic reveló su rutina diaria para tener "calugas": "En la mañana me levanto siempre a las 6 y hago de 6 a 7 hago deporte, clavado. Me gusta, lo paso bien, distrae, llego a la pega con energía, no cansado".

"Me gustan las barras, después tengo unas para la espalda, hago flexiones en el suelo, mancuernas", detalló.