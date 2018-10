Tonka Tomicic estalló contra la esposa de "Tito" Fernández por comparación con Parived

Durante la emisión de "Bienvenidos" Luz Rivera, la esposa de "Tito" Fernández, conversó con el panel del programa sobre la denuncia de violación y abuso sexual contra el cantante. Pero inesperadamente desató un incómodo momento con Tonka Tomicic.

Rivera comentó que "El Temucano" ha escrito libros y tiene experiencia con el mundo espiritual por lo que lo comparó con Parived, marido de la animadora del matinal.

"Yo esperaba que tal vez tu me entendieras un poco... porque entiendo que tu esposo tiene que ver con el tema de Osho", le dijo.



Pero la conductora se molestó y defendió con fuerza a Parived: "Mi esposo no es ni gurú ni líder de nada. No tiene nada que ver. No haría un paralelo así con una acusación formal, legal en la fiscalía".

"No me parece correcto", manifestó Tomicic.

Tonka enfatizó en que "mi marido no tiene una agrupación, no pertenece a una secta, no lidera nada ni lucra". En ese sentido apuntó a que el contacto era para conocer la historia de Fernández.

"Hablemos de su historia, de su esposo, que fue acusado. Hay un conducto legal que está en fiscalía, es un tema legal... acusado de violación", manifestó.

Finalmente, Rivera también se molestó y decidió abandonar el contacto con el programa.