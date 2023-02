Tonka Tomicic sobre Parived y Caso Relojes: "Nosotros decidimos separar nuestras vidas"

La figura televisiva Tonka Tomicic habló por primera vez públicamente desde que se emitiera una orden de detención a su marido Marco Antonio López, conocido como Parived, formalizado este jueves tras entregarse a la justicia en el marco de la investigación "Caso relojes".

En una entrevista exculsiva con los conductores José Luis Repenning y Priscilla Vargas en Canal 13 "Tu día", la exconductora de "Bienvenidos" reveló, entre otros temas, cómo reaccionó a la indagación publicada por Ciper en 2021, además de revelar su separación con el anticuario tras 20 años juntos.

"Él me dijo que no había actuado incorrectamente y que lo iba a demostrar en la justicia (...) No fue un balde de agua fría porque sabía lo que iba a pasar", declaró, confesando lo difícil que fue seguir en pantalla en el matinal "Bienvenidos".

Asimismo, defendió su inocencia ante el resueno de su nombre en los medios: "Me han involucrado en algo en que no estoy involucrada, como dijo el Fiscal yo no estoy siendo investigada, no estoy involucrada, pero siento que mi voz no ha tenido la potencia que han tenido otras voces y eso no es justo. Es bueno que me escuchen, lo merezco".

A los periodistas relató que decidieron poner fin a su matrimonio: "Nosotros decidimos separar nuestras vidas. Fue una coincidencia, seguimos siendo amigos y le deseo lo mejor, él me desea lo mejor. Justamente calzaron los tiempos", contó el rostro de Canal 13.