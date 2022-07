Tras derogación del aborto en Estados Unidos: Halsey revela que intervención le salvó la vida

A poco más de una semana de la revocación de derecho al aborto en Estados Unidos, la cantante norteamericana Halsey (27) se sumó al relato de más artistas y compartió su determinante experiencia personal

La intérprete de "Without me", quien dio a luz a su primogénito Alev Aydin en julio de 2021, fue consultada si el tener un hijo ahora la ha hecho cambiar de opinión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sea cuál sea la causa.

"Mucha gente me ha preguntado si, desde que tuve un hijo finalmente después de años de lucha por conseguirlo, he reconsiderado mi postura sobre el aborto", señaló, antes de contestestar "la respuesta es firmemente no. De hecho, nunca me he sentido más fuerte al respecto".

La artista, quien intentó tener hijos tres veces antes de los 24 años, reveló que uno de los tres abortos espontáneos que le ocurrieron terminaron con ella en el hospital, efectuado para prevenir una mortal infección: "Uno de ellos requirió 'cuidados posteriores', una forma suave de decir que necesitaría un aborto", explicó.

"Mi aborto salvó mi vida y dio paso a que mi hijo tuviera la suya. Todas las personas se merecen el derecho a elegir cuándo, si y cómo tener esta experiencia peligrosa y que altera la vida. Sostendré a mi hijo con un brazo y lucharé con todas mis fuerzas con el otro", agregó.

Tras la revocación del derecho al aborto tras el histórico fallo que anuló Roe vs Wade, diferentes figuras del espectáculo han visibilizado tal realidad al narrar su experiencia personal, como Phoebe Bridgers y Lily Allen, Meadow Walker, entre otras.