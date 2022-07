Tras ganar juicio contra Amber Heard: Johnny Depp lanza nuevo disco con Jeff Beck

A un mes y medio de la resolución del caso por difamación cruzada, el actor Johnny Depp, quien ha estado inmerso en la música desde hace ya algunos años, lanzó un nuevo disco, titulado "18", a la par del músico inglés Jeff Beck.

La fresca producción contiene, en su mayoría, reversiones de temas de clásicas bandas y músicos, como The Beach Boys, Marvin Gaye, John Lennon y the Velvet Underground, entre otros.

Asimismo, el intérprete de Jack Sparrow en "Piratas del Caribe" tiene dos temas originales, titulados "Sad Motherfuckin' Parade" (Desfile malditamente triste) y "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr" (Esta canción es para la señorita Hedy Lamar).

Con respecto a la primera pista, algunos seguidores opinan que la letra está dirigida a la actriz de Aquaman: "Creo que ya dijiste suficiente por una maldita noche", "Estás sentado ahí como un perro con comezón de siete años" y "Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano".