Tras veredicto final de caso Depp y Heard: Fundadora de #MeToo asegura que movimiento sigue "muy vivo"

El caso de difamación cruzada entre los actores Johnny Depp y Amber Heard caló hondo en la opinión pública y al respecto, la líder y creadora del movimiento "Yo también" rectificó que un solo caso no hace que la causa esté acabada del todo.

La fundadora de la ola reivindicatoria de las víctimas de abuso sexual por parte de la industria surgida hace seis años afirmó que "el movimiento 'me too' no está muerto, este sistema está muerto.

La mujer explicó de cierta forma cómo el ojo público termina opinando de manera binaria sobre el tema: "Cuando obtienes el veredicto que quieres, 'el movimiento funciona' - cuando no, está muerto", ejemplificó.

"Cuando Weinstein fue a la cárcel fue, "¡Yo también estoy ganando!". Cuando Cosby volvió a casa fue: "¡Qué golpe, yo también estoy perdiendo!", continuó.

Asimismo, argumentó que "hemos construido la primera agenda política del país creada únicamente por "Supervivientes" y que el movimiento libró a numerosas víctimas, añadiendo que "este movimiento está muy vivo".

"Significa algo para millones y millones de personas. Significa libertad. Significa comunidad. Significa seguridad. Significa poder. No puedes matarnos. Estamos más allá del hashtag. Somos un movimiento", finalizó.