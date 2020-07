Un fanático: J Balvin confirma su participación en la película de "Bob Esponja"

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus fanáticos al anunciar que será parte de la próxima película de "Bob Esponja": "The Spongebob Movie: Sponge On The Run".

Sus seguidores esperaban un anuncio así, ya que el mismo J Balvin había generado expectativas en sus redes sociales. Ahora con una imagen suya sentado al lado del amarillo y simpático personaje hizo saber al mundo que participará de la banda sonora de la película.

Ver esta publicación en Instagram Mmmm ➡️ Buena idea bob 😄 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 7 Jul, 2020 a las 9:53 PDT

Su tema "Agua", colaboración con el exitoso productor de música urbana puertorriqueño Tainy, será lanzado este 9 de julio para que el público pueda ambientarse en Fondo de Bikini con un lyric video y un video oficial.

El lanzamiento de la película se realizará a comienzos de 2021 y contará una historia en que Gary es secuestrado, lo que lleva a que Bob Esponja y Patricio Estrella se trasladen en su búsqueda hasta la Atlántida. Y aunque es animación digital, también incluirá elementos live-action, incluyendo un cameo de Keanu Reeves.