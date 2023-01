"Una diva mexicana": Fernanda Urrejola sorprende con importante rol en reboot de serie "Gossip Girl"

La actriz chilena Fernanda Urrejola, quien partió a Hollywood para internacionalizar su carrera hace algunos años, tiene un importante rol en una nueva versión de la reconocida serie "Gossip Girl" de HBO Max.

En la ficción, Urrejola interpreta a una reconocida actriz mexicana llamada Dolores de la Cruz que por su agitada carrera no pudo estar presente en la crianza de su hija Luna (Zion Moreno), protagonista del drama, por lo que pasó su infancia bajo el cuidado de una empleada en Nueva York.

Sobre cómo llegó a hacer el papel, la profesional relató que fue llamada directamente: "Lo hice feliz y grabamos en Nueva York con un equipo increíble. Mi personaje es muy mala madre, muy narcisa, una diva mexicana del cine", reveló en conversación con LUN.

Durante segundo capítulo de la segunda temporada de la serie estrenada este jueves, titulado "Y Lu's Mamá También", destaca que en su personaje de diva luce peinados elegantes y sofisticados atuendos seleccionados por el diseñador encargado de los looks de "Sex and the City".

"Eric sabe mucho de glamour y también compartimos escenas. Él fue un encanto, me mostró opciones, todas eran maravillosas y, como el trabajo es colectivo, yo iba decidiendo dentro de las opciones que él tenía", señaló en la entrevista.

All Luna La ever wanted was a chance to be the apple of her mother's eye, but it seems like Dolores De La Cruz had her sights set on stardom. pic.twitter.com/H2KUU4KWNb