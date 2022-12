Una enfurecida Naya Fácil desafió a la justicia: "Revienten la puerta si quieren"

La influencer Naya Fácil está prófuga por una orden de detención en su contra por un video, grabado en 2019, en que mostró su cuerpo desnudo en una iglesia en Caldera.

Frente a ello, contó en su cuenta de Instagram que se mantendría en su domicilio y no se escondería más: "En este momento yo me encuentro acá en mi casa, no me voy a mover de acá más, no tengo por qué, voy a subir historias común y corrientes, es mi casa, es mi lugar".

"Mucha gente me dice que por qué no me voy a entregar, chiquillos, si yo me voy a entregar me van a llevar a Caldera, automáticamente. Yo tengo este tipo de orden, porque no yo asistí al día que me habían llamado, entonces, la orden es para poder asistir. Si yo me voy a entregar me van a llevar 9 o 10 horas en un carro y yo no voy a ir ahí", agregó.

"Yo voy a empezar a hacer mi vida común y corriente, ya me harté de esta situación, me harté de la señora. Estoy muy mal, me siento mal por dentro, siento mucha pena, siento mucha rabia. Sé que la cag... me la mandé yo y la pena y la rabia la tengo conmigo, pero son hue... que pasan", sinceró.

Naya insistió en que busca que el juicio se lleve a cabo a través de una plataforma digital para no tener que viajar a la Región de Atacama: "No sé por qué quieren que yo vaya para allá, no sé por qué no me dan la opción de hacerlo por una cámara y listo, si yo no tengo atado con estar ahí, sé que tengo que estar ahí, que tengo que asumir mis hue..., pero por qué tengo que viajar yo. Para mí, este tema se cierra en este momento, voy a tratar de avisar si es que me llegan a atrapar, pero yo voy a seguir mi vida normal".

Finalmente recalcó que no dejará su casa y que Carabineros la tendrá que ir a buscar a ese lugar, pero ella no va a salir.

"Si quieren venir los polis a mi casa, que vengan, toquen la puerta, si quieren reviéntenla, pero yo no voy a salir, aunque ustedes vengan, ya me cansé. Estoy chata de esta situación, estoy llena de comentarios y nadie sabe lo que uno está pasando realmente. Acá está mi casa, vengan, yo me voy a bañar, me voy a arreglar y voy a hacer mi vida normal", finalizó.