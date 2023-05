Una infección en el ojo: Pedro Pascal reveló por qué dejó de sacarse fotos estilo "Juego de Tronos" con fans

El actor chileno Pedro Pascal, de los más cotizados del mundo para encabezar proyectos de alto nivel, reveló la curiosa historia sobre el motivo de haber dejado de aceptar una particular petición de sus seguidores.

Durante siete episodios de la serie de HBO, el protagonista de "The Last of Us" protagonizó a Oberyn Martell en "Juego de Tronos", quien en la escena final de su aparición muere en medio de un sangriento duelo.

En conversación con The Hollywood Reporter, la estrella comentó que durante un tiempo, varios seguidores de la serie se le acercaban para recrear la parte y registrarla en fotos, aunque la petición de ellos terminó pasándole factura a Pedro.

"Recuerdo que, al principio, debido a 'Juego de Tronos' y la forma en que murió mi personaje... la gente estaba superinteresada en hacerse selfies con sus pulgares en mis ojos", comentó Pascal.

Si bien, el actor señaló que "al principio, me parecía bien por el éxito del personaje en la serie. Me saqué fotos así por todo Nueva York", aseguró que le provocó un percance médico: "Pero entonces tuve una pequeña infección en el ojo y tuve que dejarlo".