"Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien": Daniela Aránguiz se refiere por primera vez sobre separación con Jorge Valdivia

La empresaria y expareja del exfutbolista Jorge "Mago" Valdivia detalló cómo se siente ahora que cortó su turbulenta relación de varios años en el programa conducido por Andrés Caniulef y Jon Reyes "Qué se comenta".

En el espacio, reflexionó sobre la importancia del estima propio: "Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila", señaló a Agricultura TV.

Además, admitió que no fue fácil darse cuenta: Eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien", manifestó a través de un audio reproducido durante la instancia.

"Está muy empoderada y me dijo que van a seguir siendo familia, están en muy buenos términos, pero sí podemos decir que esa relación se acabó", acotaron los panelistas, quienes añadieron que el "Mago" dejó la casa familiar hace un mes y medio, aproximándose el divorcio.

Contrajeron matrimonio en 2004, cuando ella tenía 19 años y él 21, y el en intertanto, fueron públicas las oportunidades en que el volante le fue infiel, específicamente cuando fue captado en Brasil besando a otra mujer.