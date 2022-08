Úrsula Achterberg asegura que tuvo romance con Silvio Rodríguez: "Me enamoré hasta las patas"

La actriz Úrsula Achterberg reveló en el programa "La Divina Comida" que había tenido un romance con el trovador cubano Silvio Rodríguez durante su adolescencia.

Mientras recibía a sus invitados -Julio Milostich, Juan Pedro Verdier y Solange Lackington- y explicaba el nombre de su menú, la ex "Fuera de Control" comenzó diciendo que "la verdad es que yo estuve bien enamorada de Silvio(...) Él también se enamoró de mí".

Ante la sorpresa de los participantes, Achterberg comenzó a contar que conoció al artista durante una visita a Chile ya que "quería conocerlo, quería estar ahí y que me firmara el cuaderno". Al alcanzarlo le pidió que le escribiera "algo", y el cubano respondió: "Para Úrsula, no algo, sino todo".

"Al otro día me llamó por teléfono, nos juntamos, comimos juntos, tuvimos algún encuentro romántico por ahí cosa que a mi familia no le gustó nada", recordó la actriz, ya que en aquella época ella tenía 15 años.

"Pero no puedo decir nada, él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos. Entonces no puedo decir nada", concluyó Úrsula Achterberg, quien además aclaró que el tema "Quien fuera" (1992) fue escrito pensando en ella.

