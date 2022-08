Vale Roth responde ante trending topic por Alexis Sánchez: "No le voy a perdonar jamás"

Durante la jornada del miércoles, tras las palabras de Alexis Sánchez, Vale Roth se convirtió en tendencia en Twitter por usuarios que recordaron un episodio que involucra a ambos.

Luego de que Sánchez dijera que "uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero", en Twitter resurgió la denuncia que Vale Roth hizo en 2011 hacia amigos del delantero que trataron de grabarla mientras tenía relaciones sexuales con el futbolista.

En sus historias de Instagram, le preguntaron a Roth si supo que había sido TT y respondió: "Sí, por la huevada de este innombrable ridículo. Gracias por el apoyo cabras, las quiero".

Luego, en otras historias, afirmó: "Le mando un besito a toda la gente que me apoyó ayer, obviamente fueron más mujeres. No entendí mucho eso porque no tengo Twitter".

Y agregó: "Bueno, eso pasó hace 11 años. Yo siempre trato de dar vuelta la página 'al toque' (pero) no lo olvido 'ni cagando'. No lo voy a perdonar jamás, fue una 'mariconada' lo que hizo".