Vanesa Borghi y el por qué estuvo en urgencias: "Era demasiado fuerte el dolor"

La modelo Vanesa Borghi alarmó hace algunos días a sus seguidores luego de publicar imágenes en un centro médico y ahora, la también influencer salió a aclarar el motivo de haber buscado ayuda médica.

La argentina nacionalizada chilena, quien actualmente cursa el cuarto mes de gestación, aclaró que más allá de pasar un susto, la gestación se llegó a buenas manos y acualmente el bebé "está bien", comentó.

¿Por qué Vanesa Borghi terminó en urgencias?

La influencer reveló que el motivo de haber accedido a buscar ayuda médica se debió a "un fuerte dolor lumbar", lo que provocó inicialmente alarma en ella ya anteriormente sufrió una sensible perdida, aunque "trata de estar tranquila".

En charla con LUN, Borghi aclaró de partida que "no sabíamos lo que era. Era demasiado fuerte el dolor y lógico que al estar embarazada no puedo tomar nada, entonces fui a urgencias con mi hermana y mi ahijada, que estaban de visita".

"Tengo más miedos, pero trato de estar tranquila. Prefiero consultar a un profesional, a un doctor, y no sacar conjeturas si el bebé está bien o no. Es lógico que estemos mucho más nerviosos y asustados, pero nos alivió ir a la clínica. Tomamos más precauciones", dilucidó.

En ese sentido, Borghi complementó que fue sometida a una "ecografía y un análisis de sangre por si había alguna infección y por suerte no había", y que "lamentablemente no hay un diagnóstico claro. No se vio un cálculo grande y si hay uno pequeño tengo que expulsarlo de forma natural".

"Este no es un embarazo de riesgo, no hay ningún inconveniente con el bebé, está creciendo fuerte y sano. Eso nos tiene contentos. Por ese lado estamos tranquilos", enfatizó la mujer.