"Verdades Ocultas": El fuerte lazo de amistad que nació entre los protagonistas de la ficción

Trabajar en "Verdades Ocultas" ha sido todo un desafío para sus actores, quienes son parte de la teleserie más larga de la historia de la ficción chilena. En ese sentido, los lazos de amistad son una prueba de ello.

Así lo contaron a Mega, Matías Oviedo y Emilio Edwards, Nicolás y Tomás en la teleserie, quienes hablaron de la dupla que conformaron fuera del set. "Con Emilio somos los amigos de la teleserie y también ha pasado algo así fuera de la teleserie. Como nos vemos tanto, se ha hecho una amistad. Es que, en general, se ha formado un equipo súper afiatado y somos como una pequeña familia", sostuvo Oviedo.

Por su parte, Edwards entregó detalles de esta amistad. "Uno comparte de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, prácticamente más que con su propia familia, entonces es inevitable darse cuenta cómo está el otro, si se siente bien o no o si está pasando por momentos buenos o no tan buenos, lo que hace que se vayan generando vínculos.

"Es como cuando uno vivía en la misma casa con la familia y los hermanos, que estás siempre con ellos y eso te lleva a conversaciones, contarte cosas y saber todo lo que les pasa... y desde ahí que con el Mati somos súper cercanos, así como también con Renato (Gonzalo), que también está desde el principio y con el cual compartimos camarines", señaló el ex actor de TVN.

Sobre los lazos que se han formado, Edwards fue claro. "Yo soy terapeuta y le he hecho terapia, así como él tiene una banda y si bien no he podido ir a algunos de sus shows en vivo, espero pronto poder hacerlo, porque claramente cada uno vive su mundo, pero ya son dos años grabando y en un tiempo así se han formado lazos de este tipo".