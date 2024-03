Vesta Lugg respondió a burlas machistas: "Están hablando de mi órgano reproductivo"

Vesta Lugg respondió al feo comentario de un usuario de TikTok, quien criticó su atuendo al presentarse este fin de semana en un escenario de Lollapalooza junto a la cantante Yami Safdie.

Lejos de dejar pasar las críticas a su falda y ropa interior, la figura de redes sociales quiso tocar el tema directamente.

"De partida, mi órgano reproductivo no tiene nada que ver con mis cuerdas vocales ni mis pulmones ni cómo me paro o me bajo del escenario", planteó.

Lugg reconoció que "muchos están hablando de mi órgano reproductivo arriba del escenario y cómo se marca en mi falda, con una connotación negativa (...) Pero cuando Trueno se paró en el Festival de Viña e hizo un gesto para agarrar su órgano reproductivo los comentarios eran celebratorios".

La cantante acusó machismo por parte de diversos usuarios de redes sociales, pues quienes la atacaron fueron "particularmente hombres grandes, adultos, con más experiencia de vida, mayor entendimiento de los cuerpos ajenos".

En su mensaje dejó claro que "no se habla de cuerpos ajenos".