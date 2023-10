Vesta Lugg reveló motivo de su quiebre con Pablo Galdames: Hubo infidelidad

A meses de haber finalizado su relación con el futbolista Pablo Galdames, la influencer Vesta Lugg contó detalles del quiebre.

A través de su cuenta de TikTok, Lugg analizó la relación de cuatro años que mantuvo con el actual jugador del Cremonese en Italia y de las dificultades de estar alejados físicamente.

"Tuve una relación de 4 años a distancia, con todo lo que eso implica: los viajes, los vuelos, el esfuerzo, las citas virtuales, los planes, los cambios. Pero como hemos escuchado toda la vida, el amor no es suficiente", detalló.

¿Quién fue infiel?

Ante estas complejidades Vesta Lugg aseguró haberle propuesto a Galdames tener una relación abierta. "No aceptó porque decía que no podía estar con otra amándome a mi y no podría soportar verme con alguien más", indicó.

"Finalmente decidió romperlo todo siéndome infiel", remató Lugg.

"Te están dando todo arriba de la mesa para hacer algo funcionar, con voluntad y respeto, y aun así eliges mentirme, voluntaria y conscientemente. Es algo para pensar. Todos hemos salido con un pastel", concluyó.