Viñuela realizó charla en Gendarmería y quiere presentarse a internos en la cárcel

El ex Mega José Miguel Viñuela concretó una charla frente a estudiantes de la Escuela de Gendarmería sobre sus éxitos y fracasos, lo que espera repetir con internos de la cárcel.

El animador estuvo frente a 50 aspirantes a oficiales en la que realizó su charla La Vida en Blanco y Negro. "Me dijeron que quedaron para adentro con mi historia de vida", aseguró Viñuela a LUN.

"Me encantaría hacer charlas para los internos. Ese es el paso siguiente, para allá quiero ir. Estoy generando lazos con Gendarmería pero me encantaría dar la charla para los internos de la cárcel", expresó el ex "Mucho Gusto".

"Entendí que todas las cosas negativas pasan por algo", agregó Viñuela.