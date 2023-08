Viuda de Hugh Hefner reveló que el magnate terminó sordo por consumir tanto viagra

Crystal Hefner, de 37 años y última esposa del fallecido fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, reveló recientemente en una entrevista que el empresario tomó tanto viagra que quedó sordo.

La viuda está preparando un libro titulado "Only Say Good Things" (Solo di cosas buenas), que se publicará en enero próximo y se enfocará en su relación con el multimillonario. Pues, por esta razón, reveló algunos detalles de los cinco años que estuvieron juntos.

En esa misma línea, profundizó para el Daily Mail en la obsesión del multimillonario por el sexo y las encuentros grupales que realizaba con cerca de 200 mujeres en la mansión, donde tomaba viagra sin parar hasta que le afectó un oído. "Hugh siempre decía que prefería estar sordo y seguir practicando sexo".

Asimismo, apuntó que que Hefner fue un controlador, misógino, narcisista y codependiente. "Me obligaba a usar los mismos tonos de esmalte de uñas rosa, pálido y transparente, me daba golpecitos en la cabeza cuando se me empezaban a ver las raíces del pelo".

El creador de la revista para adultos imponía un toque de queda a las 18:00 horas para "compartir su cena que siempre consistía en sopa de pollo con crema de queso y galletas saladas, y ver películas clásicas".

Y siguiendo con su obsesión, el magnate "al anochecer esperaba que participase haciendo sexo grupal. Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero... mucha. Estábamos como 'Oh , es tu turno'".

"Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef todavía pensaba que estaba en sus 40 años", concluyó.