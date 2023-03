"¡Viva Chile!: Pedro Pascal y snacks nacionales arrasaron en batalla de comida frente a Estados Unidos

En medio de la promoción de la nueva temporada de "The Mandalorian", Pedro Pascal y Jon Favreau, director de la serie, participaron del "Snack Wars" de LADBible, poniendo a competir comida y golosinas chilenas contra las estadounidenses.

En el primer round, el actor de 47 años y el intérprete de "Happy Hogan" en el universo de Marvel, probaron los chocolates Reese's contra el tradicional Super8, dándole una victoria unánime a Estados Unidos con la reconocida barra rellena de crema de maní.

"Perdón Chile", dijo Pascal al dar su voto a favor de Estados Unidos, mientras que Favreau agregó que la icónica oblea chilena parecía "un Kit-Kat".

Sin embargo, el siguiente punto lo obtuvo Chile, tras comparar una hamburguesa cuarto de libra de McDonald's contra la empanada de pino.

"Pan con palta, es para el desayuno o la hora del té (...) de mis favoritos", explicó el protagonista de "The Last of Us" en el round final, que coronó a la comida chilena Chile como la gran ganadora frente al sándwich de mantequilla de maní y jalea.

"Estoy impresionado con la comida chilena, nunca la había probado excepto por las empanadas", declaró Favreau al final de la competencia.

Revisa aquí el vídeo.