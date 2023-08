Vuelo prohibió ingreso de modelo de Onlyfans por usar ropa "inapropiada"

Una cosplayer y creadora de contenido erótico brasileña conocida como Kine-Chan denunció a través de sus redes sociales que fue rechazada de un vuelo por su vestimenta "inapropiada".

Todo ocurrió en el aeropuerto de Navegantes, ubicado en Santa Catarina, Brasil, donde la joven debía abordar su avión para presentarse en una convención.

Como podía llegar tarde al evento, Kine-Chan decidió ir disfrazada de Rebecca, uno de los personajes de la serie de Netflix "Cyberpunk: Edgerunners".

Su atuendo constaba de un bikini negro, una peluca color celeste, una cinta en el pelo y unas sandalias.

"Sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder el tiempo. Fui directamente a mi vuelo, pero me dieron instrucciones de ir a casa y cambiarme de ropa porque lo que llevaba puesto no era 'apropiado'. Les expliqué que iba a un evento", expuso en su cuenta de Instagram.

La joven no explicó cómo logró llegar al evento, pero sí se puede observar que la joven logró llegar al lugar.