Whoopi Goldberg se contagió de Covid-19

La actriz y animadora Whoopi Goldberg, de 66 años de edad, dio positivo por Covid-19 y se perdió el regreso este lunes del programa de entrevistas que conduce en la televisión estadounidense.

Las co-presentadoras de "The View", Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines y Ana Navarro, informaron sobre el contagio de la actriz de "Cambio de hábito" desde sus propios hogares.

Gracias a la vacunación "sus síntomas han sido muy, muy leves", dijo Behar sobre Goldberg, quien es parte del programa desde 2007.

"Como puedes ver, estamos de vuelta haciendo el programa de forma remota, con suerte por solo una semana. Rezo para que sea solo una semana, pero nunca se sabe porque esta cosa de omicron está por todos lados", expresó Behar.

.@JoyVBehar shares on #TheView that @WhoopiGoldberg tested positive for COVID-19 over the holiday break and is recovering at home: "Since she's vaxxed and boosted, her symptoms have been very, very mild."



Get well soon, Whoopi! ❤️ pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn