Will Smith actualiza situación tras bofetada a Chris Rock en los Oscars: "No está preparado para hablar"

Cuatro meses después del bullado golpe que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock, en plena ceremonia de los Oscars, el actor estadounidense publicó un emotivo video para referirse a las secuelas del altercado.

"Ha pasado un tiempo. Durante los últimos meses, he pensado mucho y he hecho mucho trabajo personal. Han hecho varias preguntas justas y me he tomado el tiempo para contestarlas", introdujo en el video.

En el registro, replicó el por qué no se disculpó con el humorista el mismo día del incidente en su discurso de aceptación al recibir el Oscar por su rol en el filme "King Richard": "Estaba nublado en ese momento, dijo.

"Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cualquier momento en el que él esté listo para hablar", y aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a la madre de Rock por el dolor que ocasionó, así como a la propia familia de Smith.

El actor de "Soy Leyenda", asimismo, aseguró que ha intentado enmendar la situación: "Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará".