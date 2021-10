El reconocido y querido actor estadounidense, Will Smith, pronto estrenará su documental de Youtube enfocado en su camino hacia la pérdida de peso, "The Best Shape of My Life" –La mejor forma de mi vida–, en la que se propone bajar 10 kilos en 20 días. Pero no solo fue un cambio físico, sino que también mental. En el tráiler Smith se sinceró sobre un oscuro periodo de su vida, donde por primera vez pensó en el suicidio como opción. Con un mejor estado de salud, dará conocer estos detalles en el lanzamiento, que será el 8 de noviembre a través de la misma plataforma.

