Willy Sabor rompió en llanto tras recibir mensaje de Vanessa Daroch en "El Purgatorio"

Un emotivo momento protagonizó el comediante Willy Sabor durante su paso por "El Purgatorio" de Canal 13, programa que este jueves lo tuvo a él y a Iván Arenas como invitados.

Una de las secciones del espacio tiene a la médium Vanessa Daroch entregándole mensajes "desde el más allá" a los famosos. En el caso del locutor radial Daroch le habló de Gonzalo, un amigo de la infancia de Sabor que falleció cuando ambos eran adolescentes.

"Gonzalo tomó una decisión que para él era la correcta y decidió partir. Era su gran amigo", dijo la médium, agregando que "él quiere desde hace mucho tiempo comunicarse contigo, solo para decirte que ahora sí está bien y que antes él no estaba bien. Él no se sentía de acá".

"Él quiere que sepas que está en cada paso que tú das. Él sabe que tú lo entiendes y sabe que pese a lo doloroso que fue que él tomara la decisión de partir, vas a estar tú siempre con él", agregó Daroch, desatando las lágrimas del humorista.

La gran pena de Willy Sabor

Ante el mensaje "del más allá", Willy Sabor recordó a su amigo y detalló que "él se fue a despedir de mi, estuvo todo el día conmigo".

"Desde chico me dijo que se iba a matar, hasta que lo hizo. Él se ahorcó en su casa...", lamentó.

Además señaló que "yo por él tomé la decisión de hacer lo que hago: alegrar a la gente, el humor, la televisión, todo lo que hago... a veces la gente en la calle te pide un saludo y a veces uno no está bien, pero hay que hacerlo porque uno se debe al público".

Su quiebre con Paty Cofré

Más allá de este emotivo momento Willy Sabor habló de otros aspectos de su vida profesional, como el quiebre que vivió hace unos años con la actriz Paty Cofré, con quien compartía elenco en "Morandé con Compañía".

Allí el locutor contó que cuando quiso iniciar con su proyecto "La hora de tu podcast" se acercó a Cofré para pedirle que participara, pero recibió una negativa ya que no había un pago de por medio.

"Me sentí decepcionado... Siempre nos quedábamos conversando, yo me sentía amigo de ella, igual que con todos los chicos de 'Morandé...'. ¿Sabes lo que pasa? Que ella también tiene su edad y tal vez no entendió. Quizás ella hasta el día de hoy no entiende lo que pasó, y está bien", señaló.