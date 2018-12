Wilma González funó a taxista que le cobró doble y le dio vuelto con billetes falsos

Una complicada situación vivió Wilma González según evidenció en su cuenta de twitter. Un taxista le hizo pasar un mal rato.

La ex chica reality realizó una dura funa, acusando que le cobraron el doble y que más encima le dieron de vuelto billetes falsos.

"Tomé un taxi con patente BCTY16 y me cobró el doble por una carrera que costaba mucho menos, le pedí en ticket y me lo dio con otro horario, le comenté y me agredió verbalmente, me asusté y ahí aprovechó además de darme el vuelto con billetes falsos. Tendré que denunciar", escribió.

Tomé un taxi con patente BCTY16 y me cobró el doble por una carrera que costaba mucho menos, le pedí en ticket y me lo dio con otro horario, le comenté y me agredió verbalmente, me asusté y ahí aprovechó además de darme el vuelto con billetes falsos. Tendré que denunciar. — Wilma González (@wilmagonzalez) 21 de diciembre de 2018

No se quedó en eso, porque incluso escribió el nombre del taxista, además de publicar su rut. "Está lleno de infracciones", dijo.