Ya sin tutor, Britney Spears le responde a su hermana: sigues con los que me dañaron

Desde noviembre, la cantante Britney Spears es una adulta libre, pese a tener 40 años. Fue en ese mes en que la justicia de EE.UU. finalmente dejó sin efecto la tutoría legal que por 14 años ejercía su padre Jamie Spears, y quien controlaba no sólo sus negocios, sino que su vida completa.

Sin embargo, ahora la artista enfrenta a su hermana menor, la actriz Jamie Lynn Spears, luego de que promocionara su libro "Things I Have Said", acusándola de tener un comportamiento "paranoico y errático".

También Jamie Lynn se desliga de ayudar a su padre en el control de la vida de Britney y que jamás "supervisaba los fondos".

Aunque reconoció que "si había esa percepción fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso".

Britney Spears usó su cuenta en Twitter para salir al paso de su hermana y le espetó que "nunca estuvo cerca", y cuestionó que "¿por qué está hablando de eso, a menos que quiera vender un libro a costa mía?".

"Creo que las dos debemos estar de acuerdo en que la familia nunca ha sido remotamente tan dura contigo como lo han sido conmigo. Lo que papá me hizo, ni siquiera se lo hacen a los criminales (...) se supone que debemos apoyarnos mutuamente, pero lo que me dices me confunde (...) dices que me amas pero tu lealtad está con la gente que más me hizo daño", reclamó.