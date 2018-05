Yamila Reyna y las críticas a su desnudo: Si tengo ganas de mostrar un poco de piel es mi libertad

"Soy una mujer de alas, no de jaulas", escribió previamente Yamila Reyna, en un llamado a parar el machismo que critica sus imágenes. Pero ahora tuvo tribuna para ampliar su perspectiva sobre los cuestionamientos que le llovieron tras publicar un desnudo en su cuenta de Instagram, la semana pasada.

En conversación con Glamorama, la actriz sostuvo que "subí esa foto por la sonrisa que tengo ahí. La saqué finalmente porque muchos niños siguen mis cuentas, entonces por ahí pensé que podría perjudicar. Lo saqué en verdad por eso, no por lo que opina la gente".

A ello añadió que "yo tengo la suerte en mi cuenta, que no recibo insultos de la gente, no me pasa eso. Pero si me llama la atención que entre las mujeres nos juzguemos, porque las mismas mujeres sabemos lo que cuesta después sobre todo de los treinta años, es aceptarse cual una es".

"Uno pasa por un montón de procesos en la vida para aprender a aceptarse, hoy por hoy me siento orgullosa de mí, me acepto tal cual soy. He sido muy exigente con mi cuerpo toda la vida. Me la he pasado luchando por eso".

"Entonces, que hoy por hoy, yo no tenga rollos, y si tengo ganas de mostrar un poco de piel o no es problema mío, es mi libertad. Para mí esto es libertad de expresión. Y es mi cuenta, yo no hice eso invadiendo el espacio de otra persona, lo hago en mis cuentas", puntualizó.

La foto era parte del backstage de la sesión que finalmente decantó en la sección de La Segunda:

Siguiendo esa línea sobre que las críticas vienen de representantes de su mismo género y las exigencias que impone el medio del espectáculo, Yamila Reyna también contó que se someterá a una reducción de mamas.

"Es un medio que te exige estar flaco, que las mujeres como yo que medimos más de un metro setenta. Un poco se nos castiga porque somos muy altas y yo soy grande de por sí soy voluptuosa", explicó.

"Mido 1.73 y tengo cola y tengo pechuga, eso ha sido una lucha constante para mí. He pasado por un montón de cosas, de vivir a dieta, de castigarme con mi cuerpo, de no mirarme al espejo, tratamiento siquiátrico, sicológico, porque nunca es suficiente"

"Ahora decidí operarme, me voy a hacer reducción de mamas, pero por una cuestión mía de salud, porque también yo estoy cómoda, me duele la espalda, pero también el medio te exige. 'No, estás muy pechugona'", culminó.