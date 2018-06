Yamna Lobos detalló el conflicto amoroso por el que terminó su amistad con Maura Rivera

Yamna Lobos contó todos los detalles del conflicto amoroso que la distanció de Maura Rivera, con quien es recordada por su participación como las "cocoteras" del programa "Rojo".

Entrevistada en "Síganme los buenos", la bailarina aseguró que su amistad se acabó tras una actitud de Maura que no pudo perdonar, mientras seguían en el programa juvenil.

"Éramos súper buenas compañeras. Después algo pasó que todo se derrumbó", dijo Lobos.

La actual coach de "Rojo" detalló que en esos tiempos ambas pololeaban y se solían reunir junto a sus respectivas parejas en citas grupales

"Pero cuando yo terminé con mi pololo, ella después tuvo algo con él. Ella no se metió en la relación, sino que pasó un tiempo, empezaron a salir y yo me enteré", explicó.

Según su relato, "en ese momento me enojé, me dolió, porque ya no éramos amigas, es válido que a ella no le importara. Pero, por las cosas que vivimos juntas me dolió. Quizás yo no lo hubiese hecho".

"Ahí se cortó definitivamente (la amistad)", agregó.